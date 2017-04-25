AKPM’de kritik oylama bugün

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) bugün "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı raporunu oylayacak. Kritik oylama sonucunda Türkiye'nin tekrardan denetime alınıp alınmaması kararını değerlendirecek. Türkiye'den giden heyette yer alan AKPM üyesi Emine Nur Günay toplantıda Türkiye'nin iki önerge ile kendini savunacağını belirtti. AKPM'nin referandumun OHAL kapsamında yapılmasına olumsuz baktıklarını söyleyen Günay, "Fransa'daki OHAL kapsamında geçen hafta sonu yapılan seçimleri örnek göstereceğiz" dedi. Günay,"İkinci önerge ile OHAL kapsamında FETÖ ile mücadele çerçevesinde çıkarılan KHK'ların Türkiye'nin bekası için şart olduğunu anlatacağız" diye konuştu.