Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları



"Oy kullananların tamamı PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propaganda yapan kimseler. Bu karar şunu gösteriyor. Son zamanlarda Avrupa'da İslamofobi, Türkiye karşıtlığı gibi politikaların AKPM'ye yansımasıdır. Uluslararası kuurluşlar Avrupa'da yükselen ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil. Açıkçası Türkiye olarak bu kararı tamamen siyasi karar olarak görüyoruz."

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARA KARAR VERECEĞİZ"



"Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Kimse Türkiye gibi 15 Temmuz travmasını yaşamadı. Yaşamadıkları için Türkiye'de neler oldu, Türk halkı hangi badirelerden geçti ve Türkiye'nin alması gereken tedbirler nelerdir, zahmet edip derinliğine inceleme fırsatı bulmadılar. Dolayısıyla Türkiye alınan karar ne olursa olsun, demokrasisini güçlendirmeye, ülkesinin ve milletinin refahını, güvenliğini korumaya devam edecek. Türkiye bölgedeki barışın güvenliğin teminatı olmaya devam edecek. Bir gün gelecek ki onlar da aldıkları kararın ne kadar yanlış olduğuna kanaat getirecekler. Bunun doğuracağı sonuçlar var, hükümet olarak değerlendirmemizi yapacağız. Atmamız gereken adımlara karar vereceğiz."

Başbakan Yıldırım: Atmamız gereken adımlara karar vereceğiz



"TEHDİDİ YERİNDE BERTARAF EDİYORUZ"



"Son günlerde yoğun terörle mücadele var. Bugün itibariyler 70 terörist etkisi hale getirildi. 5 tane şehidimiz var. Terörle mücadeledeki kararlılık tüm hızıyla devam ediyor. Kırsalda, kentte her yerde yuvalandıkları yerleri bulup imha ediyoruz. Verdiğimiz bir söz var. Hükümetin kurulduğu ilk gün dedik ki, 'Milletimiz rahat olsun. Terör belasından kurtulacağız'. Bunun kararlığı içerisinde güvenlik güçlerimiz canla başla çalışıyor. Tehdidi yerinde bertaraf ediyoruz. Terörü Türkiye'nin gündeminden alt sıralara düşürmek için bütün imkanları seferber ediyoruz"