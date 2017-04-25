Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'yi siyasi denetim altına almaya karar vermesine ilişkin açıklamasında "Kararı tanımıyoruz, karar tamamen siyasi" ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği PKK'yı terör örgütü kabul ediyor ama PKK paçavrasıyla orada 'hayır' kampanyası yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'e yaptığı açıklamada 'Biz Irak'tan Suriye'den ne kadar insan gelirse gelsin biz bunlara kapımızı kapatmayacağız. Bombalardan kaçan insanları biz dışlayamayız. Gönlümüzü açtık onlara elimizdeki bir tas çorbayı da onlarla paylaştık ve paylaşacağız.

SONUÇLAR AÇIKLANINCA PARTİME DÖNECEĞİM

AK Parti'ye dönüp dönmeyeceği sorusunu cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan 'referandum sonuçları açıklanınca partime döneceğim' dedi.

ELİMİZDE BELGELER VAR TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI İLE EL ELELER

Şu referandum sürecinde Avrupanın pek çok ülkesine bakanlarım sokulmamıştır. Oralarda ne yazık ki bazı teröristlerle kampanyalar yürütülmüştür. Hatta terör örgütleri ile işbirliği olanlarla kampanyalar yürütülmüştür. Şimdi AB PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. Şimdi elimde belgeler var ve bunlarda bazı terör örgütü mensuplarının fotoğrafları var ama bunlar milletvekili. Bunlar hayır kampanyası yapıyor 'Evet'e karşı.

AGİT elemanları arasında bunları da tarafsız olarak ülkemize gönderiyorlar. Bir de böyle bir durum var.

ABD VE RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın Sincar'a gerçekleştirdiği hava operasyonunu öncesinde Rusya, ABD ve K. Irak'ı bilgilendirdiğini açıkladı.

Erdoğan: Karar siyasi kabul etmiyoruz

AB DÜRÜST DEĞİL

Türkiye'ye kapıları kapatan bir AB var. Ve bunu acımasızca yapıyorlar. Türkiye kimseye kapısını kapatmadı. Edirne'ye 60 bin kişi yürüdü. Eğer biz o gün onların önünü kesmeseydik nereye gideceklerdi Avrupa'ya. Biz onalrı tekrar otobüslerle geri aldık. İyi niyeti gösteren biz olduk. Bizler her zaman olumlu davrandık ama AB bize olumlu davranmadı. Vize konusu, 2015 sonunda kalkacaktı vizeler 2016'ya ertelediler şu anda 2017'deyiz dürüst değiller bu gerçeği görmemiz lazım.

AB dağılma sürecine girdi. Biz de gereken adımları atmak üzere bekliyoruz. İzlemedeyiz, gelişmeleri takip edip ona göre kararımızı alacağız.

Erdoğan: Karar siyasi kabul etmiyoruz

AVRUPA DA BİZE BAĞIMLI

Bu konuyla ilgili maalesef böyle bir kampanya da sürdürülüyor. Türkiye'nin ekonomik alanda bir sıkıntısı yok. Gayet dik bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ekonomide biz Avrupa'ya ne kadar bağımlı isek en az Avrupa da bize o kadar bağımlı. Şu anda AB ülkelerinin bir çok firmasının Türkiye'de yatırımı var mı var. Türkiye'de bunlar ciddi kazanımlar elde ediyor mu ediyor. Onların çıkıp buradan gitmeleri söz konusu olabilir mi olamaz. Çünkü dünyaya Türkiye'den açılıyorlar. Benim ekonomide öğrendiğim bir şifre vardır. Para sermaye finans civa gibidir. Kendisi için uygun zemini nerede bulursa oraya kaçar. Böyle bir gerçek var. Biz AB'nin 7. ortağıyız ekonomide. Bizim 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini 18 Mart'ta attık. Bedeli dolar bazında 3-3,5 milyar dolar. Bunu yüzde 50 yüzde 50 Kore ile yapıyoruz. Herkesin bitti çöktü dediği dönemde Kore ile Türk firması ortaklaşa bu adımı attılar. İşte oluyor.