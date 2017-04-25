Erdoğan olağanüstü kongreyle genel başkan

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun millet tarafından kabul edilmesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ın partiye üyelik ve genel başkanlık süreci de hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk demokrasi tarihi açısından sembolik önemi olan 27 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongresiyle AK Parti
'ye genel başkan olarak seçilmesi bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referanduma ilişkin kesin sonuçları açıklaması ve sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından partiye üye olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları üzerine harekete geçen AK Parti'nin mayısın ilk haftasında partinin yetkili kurullarından kongre kararı alacağı öğrenildi. Türk demokrasi tarihi açısından sembolik önemi olan 27 Mayıs'ta Erdoğan'ın olağanüstü kongreyle partinin başına geçmesi planlanıyor. Ancak 27 Mayıs'ın ramazanın ilk günlerine gelmesini dikkate alan AK Parti'nin olası bir olağanüstü kongrenin hazirana sarkabileceği ifade ediliyor. Yine olağanüstü kongre için düşünülen başka bir tarih 20 ya da 21 Mayıs.
"İSTEDİĞİNİZDE BIRAKIRIM"
Geçen hafta ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım görüşmesinde bu konu gündeme geldi. Yıldırım görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ne zaman isterseniz AK Parti genel başkanlık görevini bırakırım" dedi.
CHP'YE ELEŞTİRİ
Öte yandan CHP'nin referandumdan 'evet' çıkmasına rağmen, 'kararı tanımayız' şeklinde başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri toplumu geren açıklama yapması AK Parti'de rahatsızlık yarattı. Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere parti yönetimi, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki 23 Nisan'daki özel oturumda takındığı tutumu ve yalan iddialarına devam etmesini , "Parti içinde yapılan 6 saatlik toplantı belli ki Kemal Bey'i bir hayli germiş. Kemal Bey, partideki konumunu sağlama almak için böyle sert açıklamalar yapıyor" şeklinde değerlendirdi.