Erdoğan’dan ‘suikastçı Fransız’a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın avukatı Hüseyin Aydın Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges
hakkında sarf ettiği alçakça sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Cumhurbaşkanına suikast
a azmettirme" suç duyurusunda bulundu. Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dört sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, "Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı" suçundan soruşturma ve kovuşturma açılması için failin Türkiye'de bulunmasına gerek olmadığı, Adalet Bakanlığı'nın da talebine gerek kalmadan fail hakkında herhangi bir koşula bağlı olmaksızın doğrudan soruşturma açılmasının hukuken mümkün olduğu belirtildi. Defarges'ı üzerine atılı suçtan soruşturma açılması talep edilen dilekçede, Türkiye'ye gelmesi veya Türkiye'ye iadesi halinde Defarges'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda sağlık kurulunca gözlem altına alınması istendi. Akıl sağlığının yerinde olduğunun tespiti halinde Defarges'ın PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilişkisi ve suikast talimatını kimlere verdiğinin araştırılması istenen dilekçede, soruşturma sonucunda elde edilen delillere göre Defarges ve bağlantılı kişiler hakkında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.
ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business'in yayımladığı "Dünyada 7 Gün" isimli programda konuşan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Defarges, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halkoylamasının sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak, itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etmişti. Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu öne süren Defarges, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor." ifadesini kullanmıştı. Sözlerinin kamuoyunda tepki toplaması ve Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin IFRI nezdindeki girişimleri sonrası Defarges özür dilemek zorunda kalmıştı.
'ELEŞTİRİ DEĞİL SUÇ'
Fransa'da 17 yıl yaşayan ve Defarges'ın öğrencisi olan gazeteci Belkıs Kılıçkaya, hocasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerini yorumladı. Kılıçkaya "Fransızların deyimiyle skandal. Bu Türkiye veya Erdoğan eleştirisini aşan skandal ve yaptırımı olması gereken bir suç. Defarges, Türkiye'yi bilmeyen, Erdoğan'ı tanımayan bir isim değil. Böyle bir söylemi kullanmasının sebebi ise İslamofobi ile açıklanır ancak. Ama şunları da hatırlamak gerekiyor, 15 Temmuz gecesinden itibaren, ABD'de mühim düşünce kuruluşlarının üyeleri, anlı şanlı profesörler Erdoğan için 'kellesi alınması gerekir' diye tweet attılar. Bunların hepsi ceza davası konusu. Türkiye'nin, bunların her birisi için ilgili ülkelerde ceza davası açması gerekiyor" dedi.
'SİYASİ ANALİZ DEĞİL BAŞKA PLANIN PARÇASI'
Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın
dün basın
mensuplarının gündemle ilgili
sorularını yanıtladı:
Eski bir Fransız diplomatın
Sayın Cumhurbaşkanımıza
yönelik adeta açıktan suikast girişiminde
bulunulması çağrısı
yapması gibi hazin, vahim olayları
gözlemlemekteyiz. Bunlar
Erdoğan düşmanlığı üzerinden
siyaset yapan bazı çevrelerin,
siyasilerin, medya mensupların,
aktivistlerin, ayrıca onlara payanda
olan FETÖ, PKK gibi yasa dışı
örgütlerin yazdığı ve tekrarladığı
bir senaryodan ibarettir. Bunlar
siyasi analiz, yorum değildir.
Bunun hukuki sonuçları olur. Biz
de bu hukuki sürecin takipçisi
olacağız.
(Avrupa'nın Türkiye'ye karşıtı
tutumuyla ilgili) Erdoğan karşıtlığının
ivme kazanarak adeta
siyasi bir akıl tutulmasına dönüşmesi
üzerinde hassasiyetle durduğumuz
bir konu. Türkiye düşmanlığı
yapan örgütlere kapılar
açılmakta, terör faaliyetlerine göz
yumulmakta. Tayyip Erdoğan'ın
bileğini bükemedikleri için algı
operasyonları üzerinden bu tür
darbe, suikast gibi söylemleri normalleştirmeye
çalışarak kendilerine
alan açmaya çalışıyorlar.
(AKPM'nin oylaması) Bu
çok açıkça bir siyasi operasyon.
Türkiye'nin ayakları üzerinde
durmaya başlamasından rahatsız
olan çevrelerin yaptığı bir operasyondur.
Umarız bu yönde bir
karar söz konusu olmaz.