FETÖ'nün sözde "adalet imamı" Edirne'de yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, birçok ilde hakkında yakalama kararı bulunan, "Süleyman" ve "Selahattin" kod adlarını kullanan FETÖ'nün sözde "üst düzey adalet imamı" Emre K'nin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Emre K. ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Emre K, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay'a alınacak FETÖ'nün İç Anadolu talebecisi olup, TRT'nin eski bir çalışanıdır. Adalet imamlığından önce Ankara'da FETÖ tarafından TSK'ya hazırlanan öğrencilerin de 'Selahattin' kod ismiyle sorumluluğunu yürütmüştür. Uzun süredir emniyet birimleri tarafından aranan Emre K'nin, İç Anadolu'da Ankara başta olmak üzere 24 ilin icra müdürlüğü, zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, cezaevi öğretmenliği, psikolog, sosyolog gibi birçok personel alımından sorumlu olarak FETÖ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. FETÖ mensubu hakim ve savcılarla da görüşen Emre K'nin ByLock kullandığı, eşinin de ByLock kullanan bölge ablalarından birisi olduğu saptanmıştır."

Dün devriye faaliyeti yürüten 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Serem köyü yakınlarında FETÖ şüphelileri Emre K. ile eski Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı B.Y, doktor M.S.A, öğretmenler Ö.E, H.M.Ç, hemşire S.A. ve zabıt katibi Y.E.G'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına almıştı.