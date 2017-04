İçişleri Bakanlığınca Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde görevlendirme yapılan belediye, vatandaşlara hizmet için atağa geçti.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında merkeze bağlı Kumçatı Belde Başkan Vekili olarak görevlendirilen Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatıyla beldede vatandaşlara daha önce görmedikleri hizmeti sunabilmek için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede kalıcı hizmet sunmak için kolları sıvadıklarını belirterek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda eski belediyenin yapamadığı çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Göreve 3 ay önce geldiklerini, vatandaşların talebi ve beldenin duruma göre bir rapor hazırladıklarını, bu doğrultuda çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bedirhanoğlu, ilk etapta camilerde boya badana ve temizlik ile işe koyulduklarını bildirdi.

Beldedeki 2 taziye evini onararak, hizmete sunduklarını ifade eden Bedirhanoğlu, altyapı çalışması için 1 milyon 250 bin lira bedelle ihale yaptıklarını, çalışmalara başladıklarını, asfalt çalışmasının da ihale aşamasında olduğunu aktardı.

"Göreve geleli kısa süre olmasına rağmen beldenin ihtiyaçları doğrultusunda cami, taziye evi, yol ve kanalizasyon çalışmalarına başladık. 24 projemiz var. Bunları hayata geçireceğiz. 1 yıl içerisinde beldede hayat standardını yükselteceğiz." diyen Bedirhanoğlu, belde sakinlerinin hem ana yol hem sokak aralarında pırıl pırıl yollarda gezeceğine dikkati çekti.

Bedirhanoğlu, şöyle devam etti:

"Kardeş belediyemiz Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs, cenaze aracı ve çöp aracı gönderdi. Bunları da belde halkımızın hizmetine sunduk. Dere ıslahı, sulama kanalı, park ve oyun alanları gibi 24 projeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Kısa sürede halkın büyük teveccühü ile karşılaştık. Yeni başladık. Allah'ın izniyle bir yıla kadar belde, örnek bir beldemiz olacak."

"HERKES MEMNUN"

Belde sakinlerinden Mehmet Sanır da Bedirhanoğlu'nun görevlendirilmesiyle beldede gözle görülür bir değişimin yaşandığını, ilk etapta muhtar, kanaat önderleri ve öğretmenlerle toplantı yaparak sorun ve sıkıntılarının tespit edildiğini söyledi.

Yıllardır çözülemeyen kanalizasyon, dere ıslahı ve su sorununa hemen el atıldığına dikkat çeken Sanır, şöyle konuştu:

"Eski belediye, beldemizin sorunlarıyla ilgilenmiyordu. Belediyeye görevlendirilen Bedirhanoğlu, belediyemize geliyor, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için çalışma başlatıyor. Eski belediyenin zaten yaptığı bir şey yoktu. Milletin şu an görevlendirilen belediye başkanlarına hiçbir tepkisi yok, herkes memnun. Milletimiz her zaman devletin yanındadır. Devletimizin birlik ve beraberliğinin her zaman yanındayız. Bir sıkıntımız yok."

Atatürk Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir de eski belediye tarafından yıllardır görmedikleri hizmetlere kavuşacaklarına inandıklarını aktararak, artık vatandaşların çok rahat bir şekilde belediyeye giderek sorunlarını dile getirebildiğini belirtti.

DAHA ÖNCE AÇILAN ÇUKURLAR KAPATILMIYORDU

Ömer Demir ise yapılan görevlendirmeyle beraber artık milletin parasının milletin hizmetine kullanılacağını söyledi.

Demir, "Daha önceki belediyenin amacı hizmet değil tüm halkımız tarafından bilinen terör örgütlerine ve başkalarına hizmet etmekti. Görevlendirmeden sonra belediyecilik anlayışının farkına vardık. Artık paralar milletin hizmeti için harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Hadi Sanır ise Kürtçe yaptığı konuşmada, daha önceki belediye yönetiminin başkasının talimatıyla hareket ettiğini dile getirdi.

"Eski belediye açtığı çukuru aylarca bekletiyordu, kapatamıyordu. Hizmet yapmayı bile beceremiyordu çünkü bu işin ehli değillerdi. Yeni görevlendirme ile kısa zamanda gözle görülür değişiklikler oldu. Hizmet görmeye başladık." diyen Sanır, bundan sonrası için umutlu olduklarını, daha güzel hizmetlerin olacağına inandıklarını vurguladı.