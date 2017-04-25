İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Bornova ve Bayraklı ilçelerinde, yapılan istihbarat çalışması sonucu belirlenen 3 adrese operasyon yaptı.

Operasyonda 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, söz konusu adresler ile şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 21,5 kilogram esrar ve 170 uyuşturucu hap ile 1 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 zanlı ise tutuklandı.