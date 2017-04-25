Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor

Halk oylaması sonuçlarının değerlendirildiği CHPParti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan PM toplantısı 7,5 saat sürdü.

16 NİSAN'IN SONUÇLARI TARTIŞILDI

Sonrasında bir açıklama yapılmayan toplantıda, ağırlıklı olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçları değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu, PM üyelerinden tüm halkı kucaklayıcı üsluplarını sürdürmelerini istedi. CHP'nin halk oylaması sonuçlarına hukuki alanda yaptığı itirazları sonuna kadar sürdüreceği belirtildi.

"CHP SOKAK OLAYLARINI DESTEKLEMEYECEK ANCAK İZLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda kurumsal olarak "sokak eylemlerini" desteklemeyeceklerini ancak bunları izlediklerini söylediği de ifade edildi.

MECLİS'TEN ÇEKİLME GÜNDEME GELMEDİ

TBMM'den çekilme konusunun gündeme gelmediği toplantıda, 40'a yakın PM üyesi bölgelerindeki sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU MYK REVİZYONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

Parti kulislerinde dolaşan "MYK'de revizyon yapılacağı" iddialarının da bazı üyelerce dile getirildiği toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEP EDİLDİ

PM'de bazı üyeler ise olağanüstü kurultay, bu yapılmayacaksa da bir program veya tüzük kurultayı yapılması taleplerini iletti.

KILIÇDAROĞLU SICAK BAKMIYOR

Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, tüzük veya program kurultayları için ise "yapılabilir" dediği kaydedildi.

Üyelerin tüzük kurultayı istemelerindeki nedenin, MYK'nin PM içinden seçimle yapılması olduğu vurgulandı. Mevcut tüzükte MYK üyeleri PM içinden genel başkan tarafından atanıyor.