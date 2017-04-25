Külliye'den AKPM'ye tepki

Giriş Tarihi: 25.4.2017 18:19Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 19:17
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı" onaylandı. AKPM'nin skandal kararına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tepki gösterilerek "Karar Türkiye düşmanlarının siyasi operasyonu" açıklaması yapıldı
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.