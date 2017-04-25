'ten 'de yer alan iddialara yanıt!

AA

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Giriş Tarihi: 25.4.2017 19:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 19:39
Mehmet Şimşek'ten Bild'de yer alan iddialara yanıt!

, "Türkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardım istediği" iddialarına ilişkin " gazetesinin bugün internet sitelerine yansıyan haberi kesinlikle doğru değildir. Bağlamından çıkarılmış, çarpıtılmıştır" ifadesini kullandı.

, "Türkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardım istediği" iddialarına ilişkin " gazetesinin bugün internet sitelerine yansıyan haberi kesinlikle doğru değildir. Bağlamından çıkarılmış, çarpıtılmıştır" ifadesini kullandı.

Şimşek, hesabından yaptığı açıklamada, Alman Bild gazetesinin, bugün bazı internet sitelerine yansıyan, "Türkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardım istediği" iddialarını içeren haberinin, "Kesinlikle doğru olmadığını" belirtti.

Konunun bağlamından çıkarıldığını ve çarpıtıldığını ifade eden Şimşek, "G20 Zirvesi'nde bir soru üzerine, Almanya'ya yaptığımız ziyarette Türkiye'nin yardım talebinde bulunmadığını, iş birliği önerdiğimizi söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

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Mehmet Şimşek'ten Bild'de yer alan iddialara yanıt!
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