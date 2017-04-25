Son dakika: Yasin Börü davasında karar çıktı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar ile şikayetçi aileler ve tarafların avukatları yer aldı. Diyarbakır'da tutuklu sanık Hasan Aldemir ile Şanlıurfa'da tutuklu sanık Abdulvahap Turan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını yenileyen Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, sanıklardan 23'ü hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. 15 sanık için de beraat talebinde bulunan Yalçın, yargılamanın, haklarında yakalama kararı bulunan üç sanığın dosyalarının ayrılarak devam etmesini istedi.

16 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, avukatların beyanının ardından, baş başa müzakere yaptıktan sonra hükmü açıkladı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu'nun açıkladığı karara göre, sanıklardan Abdurrahim Pamuk, Ahmet Taylan, Ali Güler, Ali Karakurt, Burhan Dicle, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Erkan Balaban, Hasan Uyanık, Mehmet Çağlar, Mehmet Şah Yüce, Remzi Özşan, Resul Savur, Rıdvan Baş, Uğur Doğanay ve Ümit Doğanay, "4 kişiyi canavarca his saikiyle öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban ise aynı suçlardan 5'er kez müebbet hapse mahkum edildi.

Suça sürüklenen 6 çocuğa 110'ar yıl hapis

Suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O. da yine aynı suçlardan 110'ar yıl hapse çarptırıldı.

Sanıklardan Abdurrahim Pamuk, Ahmet Taylan, Ali Güler, Ali Karakurt, Burhan Dicle, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Erkan Balaban, Hasan Uyanık, Mehmet Çağlar, Mehmet Şah Yüce, Remzi Özşan, Resul Savur, Rıdvan Baş, Uğur Doğanay ve Ümit Doğanay, müşteki Yusuf Er'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18'er, Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk ise bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edildi.

3 sanığın dosyaları ayrıldı

Mahkeme, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğu "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", 1 sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", 1 sanığı ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından hapse çarptırdı.

Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edildi.

Sanıklardan Abdulvahap Turan, Abdurrahman Turan, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Biçici, Ahmet Tanrıverdi, Ahmet Tura, Ersin Adıyaman, Hasan Aldemir, Hasan Okçu, Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay ve Mahsun Kurt'un beraatlerine karar verildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Burhan Ay, Ersin Filizer ve İsa Özel'in dosyaları ayrıldı.

Fikri Börü: Azmettiriciler de cezalandırılsaydı daha güzel olurdu

Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, oğlu ve üç arkadaşının öldürülmesine ilişkin davada verilen kararı değerlendirdi.

Börü, AA'ya yaptığı açıklamada, 16 duruşmadır mahkemeye gelip gittiklerini belirterek, "Bize de yazıktı. Üçüncü, dördüncü mahkemede cezalandırılmaları gerekiyordu. Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu. Milletin çocuklarına sebep olanlar zaten onlardır. Ama az çok yine de insanın içi ferahladı. Gitsinler cezaevinde cezalarını çeksinler." ifadesini kullandı.