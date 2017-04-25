Sonuçlar mercek altında

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 25.4.2017
Sonuçlar mercek altında

Bölgedeki 23 ilde sonuçlar masaya yatırıldı. Hakkâri, Şırnak’ta oy artışı yüzde 139 oldu. “Evet”te sayısal artışta rekor Diyarbakır’da

Referandum sonuçlarını il başkanları, belediye başkanları, MYK, MKYK gibi partinin üst düzey kurullarında da istişare eden 'de her birim ayrı ayrı rapor hazırlıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , seçim sonuçlarının doğru şekilde okunması için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtirken, her bir bölgeye özel de hem "evet" hem de "hayır"ın nedenini anlamak için anket çalışması yapılıyor. Eker, Doğu ve Güneydoğu'nun, İstanbul'daki bölge insanının "ortak yaşam" mesajı verirken, teröre tepkisini de oylarıyla ortaya koyduğunu bildirdi.

PKK'YA TEPKİ VAR
İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu kökenli seçmenlerin yoğun olduğu Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Sancaktepe, Sultanbeyli'de sandığa giden seçmen sayısında yaklaşık 107 bin artış gerçekleşirken, oy artışı da 84 bin 634 oldu. İstanbul genelinde gerçekleşen yaklaşık 97 bin 534 bin "Evet" oyu artışının 84 bin 634'ü Doğu ve Güneydoğu kökenli seçmenlerin yaşadığı 9 ilçede gerçekleşti. Diğer taraftan Doğu ve Güneydoğu illerinde daha fazla seçmen sandığa gitti. 1 Kasım'da sandığa giden seçmen sayısı 6 milyon 861 bin 431'ken, 16 Nisan'da sandığa gidenlerin sayısı 7 milyon 123 bin 373 oldu.



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Sonuçlar mercek altında
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