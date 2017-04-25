Sonuçlar mercek altında

Referandum sonuçlarını il başkanları,
belediye başkanları,
MYK, MKYK gibi partinin
üst düzey kurullarında
da istişare eden AK Parti
'de her birim
ayrı ayrı rapor hazırlıyor.
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehdi Eker
, seçim
sonuçlarının doğru şekilde
okunması için kapsamlı bir
çalışma yürüttüklerini belirtirken,
her bir bölgeye özel de
hem "evet" hem de "hayır"ın
nedenini anlamak için anket
çalışması yapılıyor. Eker,
Doğu ve Güneydoğu'nun,
İstanbul'daki bölge insanının
"ortak yaşam" mesajı verirken,
teröre tepkisini de oylarıyla
ortaya koyduğunu bildirdi.
PKK'YA TEPKİ VAR
İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu kökenli seçmenlerin yoğun olduğu Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Sancaktepe, Sultanbeyli'de sandığa giden seçmen sayısında yaklaşık 107 bin artış gerçekleşirken, oy artışı da 84 bin 634 oldu. İstanbul genelinde gerçekleşen yaklaşık 97 bin 534 bin "Evet" oyu artışının 84 bin 634'ü Doğu ve Güneydoğu kökenli seçmenlerin yaşadığı 9 ilçede gerçekleşti. Diğer taraftan Doğu ve Güneydoğu illerinde daha fazla seçmen sandığa gitti. 1 Kasım'da sandığa giden seçmen sayısı 6 milyon 861 bin 431'ken, 16 Nisan'da sandığa gidenlerin sayısı 7 milyon 123 bin 373 oldu.