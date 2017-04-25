Terör örgütü propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası

Berlin Y., iddiaya göre darbe girişimi gecesi Facebook hesabında, 'Askeri darbe girişimine karşı camiler kullanılarak şeriat darbesi oluyor', 'Darbelerden darbe beğen' ve 'Aklı selim olanlar devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın' yazdı. Şikayet üzerine Berlin Y. hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Berlin Y., savunmasında FETÖ/PDY ile hiçbir bağının olmadığını söyleyerek, "Meşru hükümete darbe yapan örgüte destek vermek için yapmadım. Suç işlemek gibi bir kastım yoktu. Yazdıklarımla hiçbir terör örgütünü övmek ya da propagandasını yapmak istemedim" dedi. Mahkeme başkanı, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini açıkladığı sanığı bu tür paylaşımlar yapmaması konusunda uyardı.