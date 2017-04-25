Türkiye, Ermenistan'da Türk bayrağı yakılmasını lanetledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen "1915 olayları sözde yıl dönümü etkinlikleri" sırasında Türk bayrağının yakıldığı yönündeki haberlerin basına yansıdığı kaydedildi.

Bayrağın bir milletin bütün temel değer ve inançları ile özgürlüğünü sembolize ettiği vurgulanan açıklamada, "Türk milletinin varoluşuyla bir nevi eş anlamlı kabul edilen bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu eylem toplumumuzda büyük infial ve tepkiyle karşılanmıştır. Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eden bayrağımıza atfettiğimiz önem çerçevesinde, bu hain eylemi ve müsebbiplerini şiddetle lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.