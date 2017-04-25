Tutuklanan hâkimin şaşırtan mal varlığı

İşadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanarak gözaltına alınan ve önceki gün çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir'in ifadesi ortaya çıktı. Aldemir, ifadesinde kendisine "kumpas" kurulduğunu öne sürdü. İddialara göre Akdemir, Sulh Ceza Hâkimi olduğu dönemde tutukladığı işadamı Fikret İnan'ı serbest bırakmak için rüşvet aldı. Ardından 50 bin dolar daha vermesi için avukat Serap Bindal aracılığıyla baskı yaptı. İnan da durumu HSYK'ya bildirdi. HSYK'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bilgilendirmesi sonucunda, Başsavcı Fehmi Tosun'un talimatıyla operasyon düzenlendi. 50 bin dolar rüşveti işadamı Fikret İnan'dan almak için Serap Bindal'ın Pendik'teki ofisine gelen Akdemir suçüstü yakalandı. Başkan önceki gün avukat Bindal ile birlikte tutuklandı.



'ADIM KULLANILDI'

Hasan Akdemir 24 sayfalık hâkimlik ifadesinde kendini şöyle savundu: 'Anladığım kadarıyla bu iki şahıs (Avukat Halil Can Polat ve Yusuf ...) benim üzerimden bir senaryo yazarak Fikret İnan'a 'Seni bu kayyım kararından bu senaryo ile kurtarırız' deyip kendisinden belki de milyonlarca dolar ya da lira almaya çalıştıklarına emin oldum. Bu dosya çok kapsamlı ve dikkatli bir şekilde incelendiğinde kripto FETÖ bağlantılı, planlı, cumhuriyet başsavcılığı ve devletin yetkilerini kötüye kullanarak hakkımda algı operasyonu ile bir kumpas operasyonu olduğu görülülür.'



'Q7 VAR AMA BOYALI'

Mahkeme Başkanı Hasan Akdemir'in yapılan mal varlığı incelemesinde milyonluk bir villası, iki lüks dairesi ve Q7 marka lüks bir cipinin olduğu belirlendi. Akdemir villasını "800 bin liraya aldım; 950 bin lira verene satarım" diyerek savundu. Akdemir lüks cipi için ise "Sanki sıfır almışım gibi algı operasyonu yapmışlar, 4 tarafı boyalı; iki parça değişimi olan bir araç" dedi. Soruşturma dosyasında Akdemir'in rüşvet görüşmeleri sırasında işadamının üzerine mahkeme kararıyla yerleştirlen cihazdan alınan ses kayıtları yer aldı. Bu kayıtlardan birinde Akdemir "Bu dava 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılacak. İtirazlar 3. Ağır Ceza Mahkemesi olarak bana gelecek, ben çözerim" ifadelerini kullanıyor. Akdemir davaların daha sonra Çağlayan'daki mahkemeye gideceğini söyleyerek "Orada da arkadaşlarım var. Umarım samimi olduğum bir arkadaşıma düşer" diye devam ediyor.



BİR ANAHTAR DA KENDİSİNDE

Hâkime rüşvet için aracılık ettiği için tutuklanan avukat Serap Bindal'ın aynı zamanda Hasan Akdemir'in başkanı olduğu mahkemede yargılandığı da ortaya çıktı. Akdemir bu durum için de "Davası olduğunu bilmiyordum, duruşmaya gelince fark ettim" dedi. Ayrıca avukatın ofisinin bir anahtarının da hâkim Akdemir'de olduğu belirlendi.