2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde ist...

AA

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Giriş Tarihi: 26.4.2017 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 12:12
2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist...

Milli Savunma Bakanı Işık: "23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde ist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terörle mücadele tarihinin en önemli rakamıdır."

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2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist...
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