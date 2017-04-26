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2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist...
2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde
terör
ist...
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2017
12:11
Güncelleme Tarihi: 26.4.2017
12:12
Milli Savunma Bakanı Işık: "23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde
terör
ist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terörle mücadele tarihinin en önemli rakamıdır."
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2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist...
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