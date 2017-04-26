81 ilde dev FETÖ operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamı olan bin kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

ADANA'DA DA KAMU GÖREVLİLERİNE GÖZALTILAR

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen benzer bir soruşturma çerçevesinde, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve cemaatin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 35 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

AA, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayıda öğretmen ve adliye personelinin de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldükleri belirtildi.

BÜYÜK FETÖ OPERASYONUNDA İZMİR'DE 72 GÖZALTI

Türkiye genelinde FETÖ/PDY üyelerine yönelik başlatılan operasyonda, İzmir'de şu ana kadar 72 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatılmıştı. Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin 'sivil mahrem imamı' olduğu iddiasıyla 81 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 803 kişi gözaltına alındı. 54 ildeki operasyon İzmir'de de yapıldı. İzmir'de yapılan operasyonlar kapsamında şu ana kadar 72 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

KOCAELİ'DE MAHREM İMAMLARA OPERASYON: 17 GÖZALTI



Fethullahçı Terör Örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Kocaeli'nde mahrem imam oldukları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.



Şuana kadar 17 ismin gözaltına alındığı operasyon halen devam ediyor. Gözaltına alınan kişilerin, sivil mahrem imam oldukları ve kripto kişiler arasında yer aldıkları öğrenildi.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN FETÖ OPERASYONU KAPSAMINDA TRABZON'DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Trabzon'da 4 FETÖ mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

ESKİŞEHİR'DE GÖZALTI KARARI VERİLEN 26 KİŞİDEN 17'Sİ YAKALANDI, 9 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Eskişehir'de de 26 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" diye açıkladığı operasyon kapsamında Eskişehir'de de haklarında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 17'si yakalandı. Güvenlik güçlerinin 9 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdüğü öğrenildi.