AİHM’e giden CHP’ye kötü haber!

İŞTE HUKUKÇULAR DERNEĞİ BAŞKANI AVUKAT MEHMET SARI'NIN SABAH'A YAPTIĞI O AÇIKLAMADAN İLGİLİ BÖLÜM

AİHM REFERANDUM KONUSUNU KİŞİSEL BİR HAK OLARAK GÖRMÜYOR

-CHP yönetimi AİHM'e başvuru yaparsa sizce nasıl bir sonuç çıkar?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bu konuda benzer başvurular olmuş. Bunlardan biri de Finlandiya seçimleri. AİHM seçimlerle ilgili başvuruları görüşmüş. Ancak referandum konusundaki başvuruları görüşmemiş. Devletlerin yetki alanında görmüş ve referandumları kişi hakları ve insan hakları kapsamında görmemiş. AİHM referandum konusunu siyasi hak olarak görüyor ve değerlendirmeye almıyor. Özetle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi referandum konusunu kişisel bir hak kapsamında görmüyor. AİHM'in 16 Nisan referandumu ile ilgili başvuruyu Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi reddedeceğini düşünüyorum.