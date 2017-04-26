Başbakan Yıldırım, Barzani ile görüştü

Giriş Tarihi: 26.4.2017 20:12 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 20:25
Başbakan Yıldırım, Barzani ile görüştü

Yıldırım, Başkanı ile telefon görüşmesinde, IKBY ile terörle mücadeleye yönelik işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Başkanı ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşme dün akşam gerçekleşti.

Yıldırım, görüşmede Barzani'ye, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak kuzeyindeki Dağı ile Suriye kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'ndaki bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatlarında, hayatını kaybeden beş Peşmerge için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldırım, IKBY ile terörle mücadeleye yönelik işbirliğinin gelecek dönemde de sürdürüleceğini kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yıldırım, Barzani ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz