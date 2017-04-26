ve 'dan na katılma talebi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 26.4.2017 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 10:32
Berat Albayrak ve Hasan Doğan'dan suikast davasına katılma talebi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü , Marmaris'teki na katılmak üzere mahkemeye başvurdu.

15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Recep Tayyip 'a Marmaris'te kaldığı konutta suikast planlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarını şehit edip ilçede terör estiren 'cü darbeci askerlerin yargılanması Muğla'da devam ediyor.

MAĞDURİYETLERİNİN BULUNDUĞUNU BELİRTEREK...

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanıkların dinlenmesi ile devam eden duruşmada bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü , olayda mağduriyetlerinin bulunduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundular.

Albayrak ve Doğan, avukatlari Ahmet Özel ile Mustafa Doğan İnal aracılığı ile mahkemeye katılım dilekçesi sundu.

Dilekçede, Berat Albayrak'ın olay gecesi üç çocuğuyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın yanında bulunduğu, suikastçı askerlerin hedefinde olduğu kaydedildi. Aynı şekilde Hasan Doğan'ın da o gece ailesi ile birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğu biliniyor.

ENERJİ BAKANI BERAT ALBAYRAK DARBE GİRİŞİMİ GECESİNİ ANLATTI!

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Berat Albayrak ve Hasan Doğan'dan suikast davasına katılma talebi
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