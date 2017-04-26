Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan'da Somali'ye yardımları ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Seçimlerin ardından demokratik olgunluk içinde gerçekleştirilen yönetim değişikliğini de takdirde karşıladığımızı da özellikle belirtmek isterim.

SOMALİ CİDDİ DEĞİŞİM GEÇİRDİ

Somali çok ciddi bir değişim geçirdi her ziyaretimde farklı bir Somali'yi görmenin mutluluğuna eriştiğimizi de söyleyebilirim.

DÜNYA İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Somali halkı geleceğe daha bir umutla bakıyor. Her ziyaretimde bu ülkede şahit olduğum bu değişimin son ziyaretimde artık zirve yaptığını gördüm. Gerçekten en muhteşem diyebileceğim büyükelçiliği de Somali'de ve bütün unsurları ile Somali'deki bu büyükelçilik binamız sadece Türkiye için değil inanıyorum ki dünyanın bir çok ülkesi için de örnek teşkil edecektir.

SOMALİ ORDUSUNUN YETİŞMİŞ KADROYA DA İHTİYACI VAR

Önümüzdeki dönemde Mogadişu'da yapılan askeri tesisimizin de açılışını yapacağız. Burada eğitim görecek Somali ordusunun askerleri daha sonra ordu içindeki yerlerini alacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları da konuştuk. Somali'nin ciddi sorunları var. Askeri ile yetişmiş kadroya da ihtiyacı var.

Türkiye ve Somali arasında balıkçılık ve su ürünleri arasında geniş bir işbirliği alanı bulunuyor. Bunu oluşturacak anlaşma inşallah Antalya'daki tarım bakanları arasında imzalanacaktır.

"AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLARIN OLDUĞU DÜNYADA HUZUR OLMAZ"

Biz Kızılay'ımızla TİKA'mızla elimizden gelen bütün destekleri buralara hazırladık inşallah gönderiyoruz. Yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışan mazlumların görüntüleri görmemezlikten gelenlerin aksine biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocukların açlıktan öldüğü dünyada ne huzur ne barış olur. Türk Kızılay'ı her bölgeye yardımlarını ulaştırıyor. AFAD, TİKA bu bölgelerde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta ilaç ve yardım sevkiyatımızı Ramazan ayında Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

"KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

15 Temmuz gecesi Somalili kardeşlerimiz bize dua etmişlerdir ve hemen takip eden süreçte FETO ile bağlantılı tüm kurumlar kapatılmıştır. Biz yanımızda olan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz. İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.