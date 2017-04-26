Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı vakıf kurdu

Deneyimli bürokrat ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Maksut Serim vakıf kurdu.





Resmi Gazete'de yayımlanan kuruluş ilanına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvendiği isimlerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Maksut Serim, Evlad-ı Osmanlı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nı vakfetti. Vakıf ikametgahı İstanbul olan vakfın amacı, "Nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç kişilerin öğrenim, eğitim, korunma ve her türlü gereksinimlerini sağlamak ile herhangi bir sebeple yoksul, aciz, kimsesiz veya yardıma muhtaç durumda bulunan kişilere yardım etmek, kültüre katkıda bulunmak" olarak tanımlandı.



Vakfın malvarlığı Kocaeli Başiskele İlçesi Bahçecik köyü Damlar Mevkii'ndeki bir arsa oldu. Vakfın yönetim kurulu, Maksut Serim, Ömer Elmas ve Yasin Ekrem Serim'den oluştu.