’nün '' Ankara’ya gönderildi

DHA

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Giriş Tarihi: 26.4.2017 11:48
FETÖ’nün 'adalet imamı' Ankara’ya gönderildi

Edirne'nin Meriç İlçesi'nde Yunanistan'a kaçmak isterlerken yakalanan 7 şüpheliden, 'Süleyman' ve 'Selahattin' kod adıyla /PDY'nin sözde üst düzey '' olduğu öne sürülen , soruşturmasının yürütüldüğü Ankara’ya gönderildi.

/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan 7 şüpheli beraberinde 1 kadın ve 2 çocukla Yunanistan'a kaçmak isterken önceki gün Edirne'nin Meriç İlçesi Serem Köyü'nde askerler tarafından yakalandı.

Şüphelilerden 'ın FETÖ silahlı terör örgütünün sözde üst düzey olduğu ve hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerden Emre Kazan, yapılan ilk incelemenin ardından dün gece Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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FETÖ’nün 'adalet imamı' Ankara’ya gönderildi
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