FETÖ’nün 'adalet imamı' Ankara’ya gönderildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan 7 şüpheli beraberinde 1 kadın ve 2 çocukla Yunanistan'a kaçmak isterken önceki gün Edirne'nin Meriç İlçesi Serem Köyü'nde askerler tarafından yakalandı.

Şüphelilerden Emre Kazan'ın FETÖ silahlı terör örgütünün sözde üst düzey adalet imamı olduğu ve hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerden Emre Kazan, yapılan ilk incelemenin ardından dün gece Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.