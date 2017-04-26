Küçük ellerden kocaman satırlar

FETÖ'nün 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra binlerce çocuk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektuplarla hislerini paylaştı. 15 Temmuz şehitleri için şiirler yazan, resimler yapan çocuklar, o gecenin çocuk yüreklerinde bıraktığı etkiyi kâğıda döktü. Bazı çocuklar da mektupla birlikte bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıklarını şehit çocukları için gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı da çocuklardan gelen, mektup, şiir ve resimleri "Yeni Nesillerin Gözünden 15 Temmuz
" adlı kitapta topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret eden çocuklara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara armağanı olan çocuk şarkıları CD'si ile birlikte verilen kitapta yer alan mektuplardan bazıları şöyle:
'BENİM SİLAHIM DUALARIM'
Sıla Günal- Kocaeli-İlkokul 5. sınıf öğrencisi:
15 Temmuz gecesi en çok dikkatimi çeken şey bir kadın pilotun vatan hainlerini taşıması ve sizi zor duruma düşürmesiydi. Ben de büyüyünce pilot olmak istiyorum. Ama vatan hainlerini değil, siz ve sizin gibi yüce insanları taşımak istiyorum. İnşallah bu hedefime ulaşır, diplomamı sizin ellerinizden alırım.
Ayşenur Sayman-Çorum:
Askerlerimizin tanklarla insanların üstüne ateş açtıklarına inanamadım. Ben oraya gelemedim ama en iyi silahımla katıldım. En iyi silahım da ezbere bildiğim Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü.
Rüveyda Çikot-10 yaşında-Almanya:
Cuma akşamı olan darbe girişiminden sonra size bu mektubu yazmaya karar verdim. Sizi çok seviyorum. Türkiye ve sizin için ailecek Kuran okuyup dua ediyoruz. Bütün kalplerimiz ve dualarımız Türkiye ve sizinle.
'MÜCADELENİZ EMİN ELLERDE'
Emine Çekiç-11 yaşında:
Haberlerde duyduğuma göre çok fazla şehit varmış. Harçlığımı şehit polis çocuklarına vermek istiyorum.
Hilal Özyiğit:
Canım Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz demokrasi mücadelesiydi konumuz. Türkçe dersinde şehitlerimize mektup yazdık sınıfça. Ben de o kara gecenin beyaz kahramanı olan size göndermek istedim bu mektubumu. Mücadeleniz emin ellerde, bilin istedim.
HARÇLIĞIMLA POLİS AMCALARA BİNA YAPIN
Sena Açıkgöz-Pazar:
İlk defa duyuyordum 'darbe' kelimesini. İlk defa yaşıyordum bu şeyi. Halbuki bu sesleri Suriye'dekiler, Halep'tekiler hep duyuyordu. Ama artık duymasınlar istiyordum. Onlar da kendi vatanındaydı. Kolay mı vatanını, doğduğun yeri bırakıp başka ülkelere gitmek. O geceden sonra ilk bunlar geldi aklıma...
Ahmet Efe ve Zeynel Abidin Sarıkaya-3. sınıf öğrencisi:
İkizim Zeynel Abidin ile biriktirdiğimiz 33 TL'yi, F-16 uçaklarının bomba attığı Özel Harekât polis amcaların binasının yapılması için yolluyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez.
BÜYÜYÜNCE GELİP TERÖRİSTLERİ KOVARIM
Furkan Şahin-7 yaşında-Konya:
Televizyondan duydum. Vatanımızı teröristler basmış. Sen teröristleri ülkemizden kov. Bana gel dersen gelemem. Çünkü küçüğüm. Ama benim babam güçlüdür. Sana ihtiyacın olur diye bayramda bisiklet almak için biriktirdiğim parayı gönderiyorum. Merak etme önümüz bayram. Ben tekrar biriktirir, sana gönderirim. Sen orayı boş bırakma. Ben büyüyünce yanına gelir teröristleri kovarım.
Zeynep Misa Kale-10 yaşında:
Size dede diyebilir miyim? İki dedemi de görmedim. Seninle tanışmayı çok istiyorum. 21 gündür mitinglere katılıyorum. Bu vatanı kimseye bırakmayacağız. Bayrağımızı göklerden indirmeyeceğiz.