‘Ogün Samast tetiği çekerken FETÖ görüntü kaydı yapıyordu’

Dink suikastına yönelik 3. iddianamede, 19 Ocak 2007 günü işlenen cinayetin öncesi, tetiğin çekildiği an ve sonrasının kayıt altına alındığı belirtildi. İddianamede, "Ogün Samast'ın caddenin karşısından yatay ve yüzüne yakın çekim yapacak şekilde kameraya çekildiği, cinayet öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan tüm sürecin, örgütün amaçları doğrultusunda kullanmak üzere kayıt altına alındığı" belirtildi. İddianameye göre cinayet hazırlığı evresinde, Dink'in Bakırköy'deki konutu ve Beyaz Adam Yayıncılık adlı işyeri çevresinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinince 9 Ağustos 2006 tarihinde keşif yapıldı. İddianamede ayrıca "Dink cinayetinin, Fetullah Gülen'in sapkın dini inançları referans alınarak bir düzen getirmek için FETÖ/PDY'nin şiddet içeren bir başlangıç eylemi olduğu" belirtildi. "15 Temmuz'a giden süreçte, Hrant Dink cinayeti bu yolda attırılan ilk kurşundur" tespiti yapılan iddianamede, suikastın planlanması ve icrasında aktif rol alan bazı muvazzaf askerlerin, 15 Temmuz darbe girişiminde de aktif rol aldıklarının saptandığını da yer verildi.