Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki ler öldürüldü

İHA

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Giriş Tarihi: 26.4.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 12:14
Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Terörle mücadelede son dakika haberi... Türk Hava Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen nda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen nda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan açıklamada, bugün 08.38-08.56 saatleri arasında Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen iki sığınak ve bir barınma yerinin ateş altına alındığı belirtilerek, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

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Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
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