Yorumla kural değiştirmeyiz

Anayasa Mahkemesi
'nin (AYM) 55'inci Kuruluş Yıldönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle kutlandı. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşmasındaki birçok ifade, üstü kapalı olarak CHP'nin girişimlerine karşı hukuki cevap olarak yorumlandı. Konuşmasının başında referanduma katılım oranından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Bu vesileyle halk oylamasının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. "Değişinceye kadar mevcut anayasal sınırlar hepimizi bağlamaktadır" ifadesini kullanan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla bir anlamda bu sınırların koruyuculuğunu yapmakla görevli olan Anayasa Mahkemesi'nden anayasal sınırların dışına çıkması beklenemez, beklenmemelidir. Anayasa koyucunun, lafzı, anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenlediği kuralları yorum yoluyla değiştirmek esasen mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmak anlamına gelir." Arslan, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sonraki sürece Yüksek Mahkeme'nin nasıl baktığına ilişkin görüşlerini de açıkladı. Özgürlük ve güvenlik arasında hassas bir ilişki bulunduğunu hatırlatan Arslan, olağanüstü dönemlerde Anayasa Mahkemesi'ne önemli görevler düştüğünü belirterek, "Anayasa mahkemeleri bu görevi yerine getirirken hiç kuşkusuz olağanüstü yönetimin anayasal çerçevesi içinde hareket etmek durumundadır. Bu bağlamda Türk Anayasa Mahkemesi de norm denetimi ve bireysel başvuru alanında anayasal sınırlar içinde kalarak kararlarını vermektedir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona gelişinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım ve TBMM Başkanı Kahraman ile tokalaştı. Törene ilk kez katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 10'uncu sıradaki yeri beğenmeyince salonu terk etti. HDP 'den ise törene, parti sözcüsü Osman Baydemir katıldı.