93 İl Emniyet Müdürlüğü personeli açığa alındı

Alınan bilgiye göre, 667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname''nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 3'üncü sınıf emniyet müdürü 2 kişi, 4'üncü sınıf emniyet müdürü 1 kişi, emniyet amiri 1 kişi, komiser 9 kişi, komiser yardımcısı 10 kişi, başpolis 4 kişi ve polis memuru 66 kişi olmak üzere 93 kişinin açığa alındığı öğrenildi.