ABD ve PKK'dan Suriye'de "SDG" oyunu

ABD yönetimi ve PKK, Suriye'de işbirliğini derinleştirmek ve Türkiye'nin tepkisini engellemek için, terör örgütü kadrolarını "SDG" adı altında kullanıyor.

PKK, Suriye'deki yapılanmasını ilk olarak PYD ve onun silahlı uzantısı YPG adı altında kurdu.

Suriye'de 2011 sonunda iç savaşın başlamasından sonra, terör örgütü ile ABD arasında işbirliği giderek güçlendi.

PYD/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirdi. Toplam sayıları birkaç yüz kişiden ibaret olan grupların katılımı dikkatleri dahi çekmedi.

Kuruluşundan itibaren SDG'nin ezici çoğunluğu PYD/PKK'lı militanlardan meydana geldi. Yeni bir yapı olduğu iddia edilen oluşumun yönetimine de PYD/PKK hakim oldu.

PYD/PKK teröristlerine ve elebaşlarına, SDG amblemi olan üniformalar dağıtıldı. Ancak, örgüt yandaşlarının sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde, yer yer eski ve yeni amblemleri bir arada kullandıkları da görüldü.

ABD, SDG'nin kurulmasından itibaren PYD/PKK'ya yardımlarını hızla artırdı.

Amerika yönetimi, askeri yardımlarını PYD/PKK'ya değil SDG'ye yaptığını, hatta silahların yalnızca bu yapı içinde sayıları birkaç yüzü geçmeyen "Suriye Arap Koalisyonu"na yönlendirdiklerini idida ederek, Türkiye'nin tepkilerini önlemeye çalıştı.

SDG'deki birçok Arap yönetici, SDG'nin karar alma mekanizmasında yer bulamadıkları için örgütten ayrıldı. Eski üst düzey yöneticilerden Abdülkerim Ubeyd, 26 Eylül 2016'da AA'ya, "PKK, SDG üzerinde hakim durumda. Kararları örgüt alıyor. SDG içindeki grupların çoğu sadece görüntüde var. SDG, PKK'nın ayrılıkçı hedeflerini gizlemek için kullandığı bir kılıftan ibaret" açıklamasında bulundu.





AMERİKALI KOMUTANIN REFEKATÇİLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nun kuzeydoğusunda hava harekatı düzenlediği PKK'yya ait Karaçok üssüne, saldırının ardından gelen Amerikalı bir komutanın Reuters haber ajansı tarafından servis edilen görüntülerinde, dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

Enkazı gezdiren elebaşlarından, komutanın solunda yer alan Şahin Cilo, Türk güvenlik kaynaklarının elindeki bilgiye göre, 1990'dan bu yana PKK içerisinde. Cilo, terör örgütünün ülke yapılanmalarının çatısı durumundaki KCK'nın "Suriye Üst Yönetimi Daimi Karar Organı" üyesi. 1996'da Şemdinli kırsalında faaliyet yürüten Cilo, 1997-2003 arasında Avrupa'da, 2003-2004 döneminde Irak'ın Mahmur bölgesinde bulundu. Cilo, 2005'te PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesiyken, 2009-2012'de örgütün özel timlerinin başına geçti. 2012'den itibaren de PKK'nın Suriye'deki tepe yönetiminde yer alan Cilo, terör örgütünün Suriye'deki askeri ve istihbarat faaliyetlerinin sorumlusu olarak biliniyor.

Türk yetkililer, AA'ya yaptıkları açıklamada, söz konusu şahıs ve diğer PKK elebaşlarıyla ilgili bilgilerin Batı ülkeleriyle birçok kez paylaşıldığını ancak bilhassa ABD'li yetkililerin teröristlerle temasa son vermediğini vurguladı.

Diğer taraftan, Amerikalı komutana sağında eşlik eden silahlı teröristin, yakasında ve kolunda "YPG" amblemi bulunması dikkatleri çekti.

AMERİKAN GAZETESİNİN TESPİTİ

Washington Post gazetesi, 7 Ocak'ta, PYD/PKK'nın SDG adıyla işgal ettiği Tel Abyad bölgesinde yaptığı bir haber çalışmasını yayınlayarak SDG'nin gerçek yüzünü ifşa etmişti. Haberde, SDG'nin üçte ikisinin PYD/PKK militanlarından oluştuğu ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ideolojisinin dikte edildiğinin altını çizmişti. PKK'nın ABD'nin terör listesinde olduğunu hatırlatan haberde, "SDG'yi eğiten kişiler, Abdullah Öcalan'ın ideolojisini öğrenme ve kabullenmeleri gerektiğini söylüyor" ifadesine yer verilmişti.

ABD SAVUNMA BAKANI'NIN İTİRAFI

ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde geçen nisan ayında Senatör Lindsey Graham'in sorularını yanıtlayan dönemin savunma bakanı Ashton Carter, PKK'nın paravan uzantılarını itiraf etmek zorunda kalmıştı. Graham'in "PYD'yi ve YPG'yi hiç duydunuz mu?" şeklindeki sorusuna "Evet" karşılığını veren Carter, Senatörün, "Bunlar kimdir?" sorusunu ise "Kürt gruplar'' şeklinde cevaplamıştı. Sorularına "YPG, PYD'nin silahlı kanadı mı?" diye devam eden Graham'a yanıt veren Savunma Bakanı ise "Evet, doğru" demişti.

SDG ADI ALTINDA PKK KAMPLARI

AA'ya bilgi veren Türk güvenlik kaynaklarına göre, son dönemde PKK, Suriye'nin kuzeyinde SDG kisvesi altında 30'dan fazla kamp kurdu.

Türk güvenlik güçlerinin 25 Şubat'ta Suriye sınırında yakaladığı keskin nişancı "Diren" kod adlı Mesut C'nin ifadesinde, PYD yönetiminin Karaçoğ kampında aldığı kararla PKK'ya destek için Diyarbakır'ın Sur ilçesine keskin nişancı olarak gönderildiğini söylemesi kayıtlara geçmişti.

Fırat'ın doğusunda güneyden kuzeye doğru 20 kilometre arayla kurulan "Tişrin, Şeyhler, Beyadiye ve Çarıklı" kamplarında saldırı ve savunma eğitimi veriliyor. PYD'nin sıcak çatışmalara girdiği Afrin'in batısına kurulan bu kamplarda yaklaşık 40 gün eğitim veriliyor. Bu kamplar, PKK'nın bölgedeki en etkin kampları arasında gösteriliyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki "Rimelan" kampında ise suikast ve keskin nişancı eğitimi veriliyor. Örgütte özel seçilen teröristler burada yaklaşık 3 ay eğitim alıyor. Örgüt, özellikle Türkiye'de yapacağı eylemlere burada eğitilen mensuplarını gönderiyor.

PKK, SDG adı altında halihazırda Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke, Kobani ve Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ilçelerini işgalinde tutuyor. Terör örgütü, Münbiç'e komşu Bab'ı da alarak, Fırat Nehri'nin doğusu ve batısında ele geçirdiği bölgeleri birleştirmeyi hedefliyordu. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı, ara bölgeyi DEAŞ'tan temizleyerek bu plana engel olmuştu.