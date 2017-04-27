Başbakan Yıldırım, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile görüştü

AA

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Giriş Tarihi: 27.4.2017 15:06
Başbakan Yıldırım, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile görüştü

Başbakan Yıldırım görüşmede, gelecek dönemde de Türkiye'nin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda kardeş ülke Somali'ye yardım ve destek olacağını belirtti.

, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Antalya'da düzenlenen "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları I. Toplantısı ve Tarım İş Forumu" kapsamında Fermacu ile bir araya geldi.

Yıldırım görüşmede, yeni Somali Hükümetini kutlayarak, gelecek dönemde de Türkiye'nin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda kardeş ülke Somali'ye yardım ve destek olacağını belirtti.

Konuk Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin Somali'ye her daim verdiği destek için müteşekkir olduklarını ifade ederek, iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini istedi.

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Başbakan Yıldırım, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile görüştü
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