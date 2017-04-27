Emniyete sızan mahrem imamlara ağır darbe: Bin 120 gözaltı

Polis, FETÖ'nün emniyete sızmış "mahrem imam" yapılanmasına yönelik, Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla dev bir operasyon düzenledi. 3 bin 224 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilirken bin 120 kişi yakalandı.FETÖ'cülerin ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün emniyeti yönlendiren "kara kutuları" deşifre edildi. Tüm illerle koordineli yürütülen çalışmada deşifre olduğunu düşünüp görevi farklı birine devreden mahrem imamın yerini kimin doldurduğunu öğrenebilmek için ekipler günlerce süren çalışma yürüttü.Çalışma sonucunda FETÖ'nün 4 bin 672 sivil mahrem imamı tespit edildi. Hepsi için yurtdışı yasağı getirildi. Bunların bin 448'i hakkında adli ve idari işlem yapıldığını ve büyük kısmının tutuklu olduğunu belirlendi. Kalan 3 bin 224 mahrem imam için gözaltı kararı verildi.Şüpheliler arasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu da tespit edildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla operasyon başlattı. Bin 120 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında öğretmenlerin yoğunlukta olduğu belirlendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şu açıklamayı yaptı: "Emniyetimize sızmış, adeta alternatif emniyet yapılanması ortaya koymaya çalışan 'mahrem imamlar' dediğimiz yapıyı hem deşifre etmenin hem de çökertmenin en önemli adımı atıldı. Operasyon halen devam etmektedir."