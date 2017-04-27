Etkisiz hale getirilen sayısı yükseldi

Giriş Tarihi: 27.4.2017 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 13:41
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

'nin ilçesinde devam eden operasyonlarda 16 in etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi
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