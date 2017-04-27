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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi
Etkisiz hale getirilen
terörist
sayısı yükseldi
Giriş Tarihi: 27.4.2017
13:40
Güncelleme Tarihi: 27.4.2017
13:41
Tunceli
'nin
Pülümür
ilçesinde devam eden operasyonlarda 16
terörist
in etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi
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