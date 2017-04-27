FETÖ kuşatmasına ‘pilot’ çözüm

FETÖ, Anayasa Mahkemesi'ni çalışamaz hale getirmek için 75 bine yakın bireysel başvuru yaptı. FETÖ'nün bu oyununu gören Anayasa Mahkemesi de, "pilot dava" çözümünü üretti. 75 bine yakın bireysel başvuru, 3 pilot dosyada verilecek ilke kararına göre sonuçlandırılacak.



BAKANLIK GÖRÜŞÜ...

Darbe girişimi sonrasında KHK'lar ile devletten temizlenen FETÖ'cüler, çoğunluğu idare mahkemelerinde iç hukuk yollarını tüketmeden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. FETÖ'nün topyekun başvuru kampanyası sonucunda Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvuru dosyası 12 bin 712'den 101 bin 557'ye yükseldi. Başvuruların kabulünün yapılması için bile müracaat bürolarına takviye personel görevlendiren Anayasa Mahkemesi, FETÖ'cülerin bu başvuru yoğunluğunu aşmak için birbirine benzer binlerce davada ilke kararları benimsenmesi uygun bulundu. Dosyalardaki hak ihlali iddialarının; "çalışma özgürlüğü", "düşünce ve ifade özgürlüğü" ile "tutukluluk" gibi üç konuda yoğunlaştığı belirlendi. Mahkeme her üç konuda da birer örnek dosya belirledi. Raportörler dosyalar üzerinde çalışmalarını yürütürken bu üç dosya, görüş alınması için Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık, mayıs sonuna kadar görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne bildirecek, Mahkeme de bu üç "pilot" dosyayı karara bağlayarak üç temel konuda ilkelerini belirlemiş olacak. Diğer dosyalar için ayrı karar yazılmakla birlikte karar verme süreci böylece hızlanacak.