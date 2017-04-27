soruşturmalarında yeni gelişme

DHA

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Giriş Tarihi: 27.4.2017 15:17
FETÖ soruşturmalarında yeni gelişme

Emniyet Müdürlüğü, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında daha önce TÜBİTAK'ta çalışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /PDY soruşturması kapsamında TÜBİTAK da çalıştıkları dönemde örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan kişilere yönelik düzenledi.

Bu sabah Kocaeli, Ankara, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla İ.K., M.F.K., E.K., M.D., Ö.K., E.Ö. ve B.S.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, soruşturma devam ediyor.

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FETÖ soruşturmalarında yeni gelişme
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