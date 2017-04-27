Gülen’in en yakınındaki isim ‘mahrem imamlar’ operasyonunu yorumladı

İŞTE LATİF ERDOĞAN'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN BAZI BAŞLIKLAR

BU BİR GECELİK OPERASYON DEĞİL, DEVLETİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Öncelikle şunu söylemeliyim. Devletimizin bu konudaki kararlılığını, disiplinini takdir ve tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimiz FETÖ konusunda hiçbir gevşeklik göstermedi.

FETÖ ARTIK OPERASYONLARDAN BİLGİ SAHİBİ OLAMIYOR

Hatırlarsınız önceden FETÖ her operasyonu önceden bilir ve sosyal medyadan paylaşırdı. Son mahrem imamlar operasyonu bir gecelik çalışma değil. Aylar süren bir çalışmadan FETÖ'nün bilgi sahibi olmaması çok önemli bir gelişme. Eğer bilgi sahibi olsaydı mahrem imamların hepsi yurtdışına kaçardı. Bu hem sevindirici bir gelişme hem de FETÖ için büyük bir yıkımdır.

ŞİMDİ SIRA YARGI VE TSK'DAKİ MAHREM İMAMLARDA

FETÖ'nün emniyetteki son kozu elinden alındı. Ancak bu mahrem imamlar meselesinin kapandığı anlamına gelmez. Emniyet kadar önemli olan yargı ve TSK'daki mahrem imamlar hala faaliyette olabilir. Aynı kararlılıkla bu isimler de ortaya çıkarılmalı. Ben devletin elinde bu konuda bilgi olduğunu ve yakında TSK ve yargıdaki mahrem imamlar hakkında büyük bir operasyon yapılacağına inanıyorum.

BAHAR GELİYOR DİYEN HAİN GÜLEN ŞOKTAN ŞOKA GİRMİŞTİR

Dünkü mahrem imamlar operasyonunu haber alan hain Gülen şoktan şoka girmiştir. Çevresindekiler şekeri artmasın, kalbi teklemesin diye duyurmamaya çalışsalar da Gülen'in birden fazla bilgi kaynağı vardır. Bahar gelecek güzel şeyler olacak diyerek insanları kandıran ve itibarı iki paralık olan Gülen'in şimdi ne söyleyeceğini bütün FETÖ üyeleri merak ediyordur.

FETÖ ARTIK TÜRKİYE'DE DEVLETTEN GİZLİ ADIM ATAMAZ

FETÖ üyeleri artık şunu çok iyi anlamıştır. Artık devletten gizli olarak Türkiye'de hiçbir gizli adım atamayacaklar. Kafalarını her kaldırdıklarında devlet daha güçlü olarak tepelerine binecek. Operasyon güçleri tamamen bitti demek erken olur. Ama devletin büyük bir disiplin ve kararlılık içinde yaptığı bu operasyonlar bize ümit veriyor.

YURTDIŞINA KAÇAN FETÖ'CÜ HAİNLER DÖNMEK İSTİYOR

Şu anda Yurtdışında başarılı gibi görülse de FETÖ'nün orta ve uzun vadede bu ihaneti sürdürmesine imkan yok. Her şeyden önce bunlar yurdışında kendi aralarında uyum içinde olamaz. Türkiye'de işe yarayan FETÖ üyelerinin yurtdışında hiçbir değeri yok. Onlar önem atfedilen hususların tamamını yurtdışında kaybediyorlar. Hepsi sıradan insan oluyorlar. Onların bu durumu hazmetmeleri kolay değil. Birçoğunun Türkiye'ye dönmek istediğini duyuyorum.

TÜRKİYE'DEN KAÇAN FETÖ'CÜLER YURTDIŞINDA PROBLEM OLUYOR

Türkiye'den kaçan FETÖ üyelerinin yurtdışında bir faydası olmaz, aksine örgüt için problem olur. Yurtdışında FETÖ'nün oturmuş bir yapısı vardı. Şimdi Türkiye'den kaçan hainlerle birlikte bu yapı karmaşık hale geldi. Türkiye'den kaçanları rakip olarak görüyorlar. Bu durum ileride FETÖ'nün yırtdışı ayağında büyük sorun olacak.