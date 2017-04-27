'Kart karmayla olmuyor masanın düzenini değiştirmek gerekiyor'

İşte Babaoğlu'nun yazısından ilgili bölüm:

Avrupa'dayken İtalyan mısınız, İspanyol musunuz diye sorulduğunda sevinçlerinden zıplayan ama mesela bir Mısırlı'ya benzetildiğinde karalar bağlayanlara söyleyeceğim şey açık.

Ağlaşmayın, uzatmayın.

Çünkü çok eski bir hikâyenin yeni safhası bu sadece.

Hatırlıyorum da eski Türkiye'nin yöneticileri 28 Şubat post-modern darbesi üzerinden yaptıkları yalakalıkları bile Avrupa kurumlarına kabul ettirememiş, denetim çerçevesi ancak 2004'te kaldırılmıştı. Şimdi bunu hatırlatsam duymazdan geleceksiniz.

Yani işin başında kartlar böyle dağıtılmış!

Hep hoş görünerek, hep sularına giderek olmuyor bu işler! Olmadı!

Belki kartları değil, usul usul masanın düzenini değiştirmek gerekiyor.

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