‘Onsuz ilk sınavımdı yüzümüzün akıyla çıktık’

MESUT ALTUN
MESUT ALTUN

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Giriş Tarihi: 27.4.2017
‘Onsuz ilk sınavımdı yüzümüzün akıyla çıktık’

Hain FETÖ darbe girişiminde şehit düşen reklamcı ’un kardeşi , SABAH’a konuştu: “16 Nisan seçim süreci boyunca sanki hep yanımızdaydı. Çok şükür yüzümüzün akıyla çıktık. Sonucun bir zafer olduğuna inanıyorum. İnanılmaz bir devrim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı ve AK Parti'nin kuruluşundan bu yana seçim kampanyalarına yön veren Arter Ajans'ın kurucusu , 2002'den bu yana 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 11 seçimde elde edilen başarıda en büyük pay sahiplerinden biriydi. Olçok'un 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olmasının ardından bayrağı kardeşi 45 yaşındaki devraldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylandığı referandum sürecinde Cevat Olçok ilk kez ağabeyi olmadan bir seçim kampanyası yürüttü ve 12'nci seçim zaferine imzayı attı. Olçok, ağabeyi ve yeğeninin şehit edildiği 15 Temmuz'dan sonra ilk kez SABAH'a konuştu.
Cevat Olçok'la Arter Ajans'ın Beşiktaş'taki merkezinde bir araya geldik. Ağabeyi Erol Olçok'un şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören odasında, içten ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. İşte Olçok'un anlattıkları:

SENİN DE İLK SINAVIN BENİM DE
Ajans işine nasıl başladınız?
Çorum'un Mecidiyekavak köyünde doğup büyüdüm. İlk mesleğim çobanlık. Sonra Yılmaz ve Erdoğan ağabeylerimin yanında lastik tamiri işi yaptım. 1989'da İstanbul'a geldim ve Erol ağabeyimin ajans işlerine yardım etmeye başladım. Sonra ortak hareket ettik. Ben hep şöyle tanıtırdım kendimi, benim hikayem şudur; "Ben Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok." Hayatım böyle geçti. Bununla da gurur duydum hep.


Erol Olçok'un odası bıraktığı gibi duruyor. Odada maket arabalardan oluşan koleksiyon var. Ayrıca aile fertlerinin Çerkes kıyafetleriyle resmedildiği bir tablo da bulunuyor.

Tarihi bir seçimdi. Katkınız olduğu için gurur duyuyor musunuz?
Tabii ki, Allah nasip etti ve bu işin içinde olduk. Kampanya sunumunda Başbakanımız Binali Yıldırım, "Cevat bak, senin de ilk sınavın, benim de. Bütün gayretini ortaya koy" dedi. "Siz merak etmeyin" dedim. Çok şükür yüzümüzün akıyla çıktık. Zor oldu ama ağabeyimin geride iyi bir ekip bıraktığını herkese göstermiş olduk. Sonucun bir zafer olduğuna inanıyorum. İnanılmaz bir devrim. Beni ve ekibimi en çok heyecanlandıran şey buydu. Buna küçük de olsa bir katkı sunmak çocuklarıma torunlarıma anlatacağım bir gurur vesilesi.
Ağabeyiniz olmadan ilk seçim kampanyasıydı.
Yokluğunu fazlasıyla hissettim. Ama sanki hep bizimle beraberdi bu süreçte. "Şunu bir abime sorayım" dediğim anlar oldu. Hatta bir gün Erol Göka gelecekti ajansa, "Erol Bey geliyor" dediler. Ağabeyim sandım. Öyle heyecanlandım ki anlatamam. Her gün şehit olduğu köprüden geçiyorum. Odası olduğu gibi duruyor. Ondan sonra bayrağı taşımak benim vazifem. İnşallah Allah bana da güzel bir hayatı ve şehadeti nasip eder.

EN BÜYÜK NUMARAMIZ
Erdoğan'la çalışmak nasıl?
İnanılmaz bir lider. Ben çok samimi ve gerçek buluyorum. Ağabeyimin şöyle dediğini hatırlıyorum; "Oğlum bizim en büyük numaramız, Tayyip Erdoğan'ın sahiciliğine bir imaj yüklemememiz, onu olduğu gibi sürekli koruyabilmemiz." Ona imaj yüklemeye filan kalkışmadık, çünkü onda şöyle bir özellik var; Kalbinde ne varsa dilinde de o var. Biz sadece ona aracılık yaptık, onun gerçeğini hakikatini bozmadık. Onunla çalışmak bizim için büyük bir onur.



Başarınızın sırrı ne?
5 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza referandum kampanyasını sunarken en önemli başlıklarından biri şuydu: "İnsanların gönlünü almayan oyunu alamaz. O yüzden insanlara temas etmeliyiz." 44 reklam filmi hazırladık, 81 ilde çekimler yaptık. Anayasa maddelerini tek tek anlattık. Bunun ikna sürecinde önemli rol oynadığını düşünüyorum.

HAYATI BELGESEL OLACAK
Erol Olçok adını yaşatmak için bir çalışmanız var mı?
Ağabeyim adına bir vakıf kurmayı çok istiyoruz. Şu anda Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'in hayatını konu alan bir belgesel ve kitap çalışması yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da yer alacak belgeselde. 15 Temmuz'a kadar yetiştirmeyi planlıyoruz.
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‘Onsuz ilk sınavımdı yüzümüzün akıyla çıktık’
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