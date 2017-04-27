‘Onsuz ilk sınavımdı yüzümüzün akıyla çıktık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı ve AK Parti'nin kuruluşundan bu yana seçim kampanyalarına yön veren Arter Ajans'ın kurucusu Erol Olçok
, 2002'den bu yana 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 11 seçimde elde edilen başarıda en büyük pay sahiplerinden biriydi. Olçok'un 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olmasının ardından bayrağı kardeşi 45 yaşındaki Cevat Olçok
devraldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylandığı referandum sürecinde Cevat Olçok ilk kez ağabeyi olmadan bir seçim kampanyası yürüttü ve 12'nci seçim zaferine imzayı attı. Olçok, ağabeyi ve yeğeninin şehit edildiği 15 Temmuz'dan sonra ilk kez SABAH'a konuştu.
Cevat Olçok'la Arter Ajans'ın Beşiktaş'taki merkezinde bir araya geldik. Ağabeyi Erol Olçok'un şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören odasında, içten ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. İşte Olçok'un anlattıkları:
SENİN DE İLK SINAVIN BENİM DE
Ajans işine nasıl başladınız?
Çorum'un Mecidiyekavak köyünde
doğup büyüdüm. İlk mesleğim çobanlık.
Sonra Yılmaz ve Erdoğan ağabeylerimin
yanında lastik tamiri işi yaptım. 1989'da
İstanbul'a geldim ve Erol ağabeyimin
ajans işlerine yardım etmeye başladım.
Sonra ortak hareket ettik. Ben hep şöyle
tanıtırdım kendimi, benim hikayem
şudur; "Ben Erol Olçok'un kardeşi Cevat
Olçok." Hayatım böyle geçti. Bununla da
gurur duydum hep.
Erol Olçok'un odası bıraktığı gibi duruyor. Odada maket arabalardan oluşan koleksiyon var. Ayrıca aile fertlerinin Çerkes kıyafetleriyle resmedildiği bir tablo da bulunuyor.
Tarihi bir seçimdi. Katkınız olduğu için gurur duyuyor musunuz?
Tabii ki, Allah nasip etti ve bu işin
içinde olduk. Kampanya sunumunda
Başbakanımız Binali Yıldırım,
"Cevat bak, senin de ilk sınavın,
benim de. Bütün gayretini
ortaya koy" dedi. "Siz merak etmeyin"
dedim. Çok şükür yüzümüzün akıyla
çıktık. Zor oldu ama ağabeyimin geride
iyi bir ekip bıraktığını herkese göstermiş
olduk. Sonucun bir zafer olduğuna
inanıyorum. İnanılmaz bir devrim. Beni
ve ekibimi en çok heyecanlandıran şey
buydu. Buna küçük de olsa bir katkı sunmak
çocuklarıma torunlarıma anlatacağım
bir gurur vesilesi.
Ağabeyiniz olmadan ilk seçim kampanyasıydı.
Yokluğunu fazlasıyla hissettim. Ama
sanki hep bizimle beraberdi bu süreçte.
"Şunu bir abime sorayım" dediğim
anlar oldu. Hatta bir gün Erol Göka gelecekti
ajansa, "Erol Bey geliyor" dediler.
Ağabeyim sandım. Öyle heyecanlandım
ki anlatamam. Her gün şehit olduğu
köprüden geçiyorum. Odası olduğu gibi
duruyor. Ondan sonra bayrağı taşımak
benim vazifem. İnşallah Allah bana da
güzel bir hayatı ve şehadeti nasip eder.
EN BÜYÜK NUMARAMIZ
Erdoğan'la çalışmak nasıl?
İnanılmaz bir lider. Ben çok
samimi ve gerçek buluyorum.
Ağabeyimin şöyle dediğini hatırlıyorum;
"Oğlum bizim en büyük
numaramız, Tayyip Erdoğan'ın
sahiciliğine bir imaj yüklemememiz,
onu olduğu gibi
sürekli koruyabilmemiz."
Ona imaj yüklemeye
filan kalkışmadık,
çünkü onda şöyle
bir özellik var;
Kalbinde ne varsa dilinde de o var. Biz
sadece ona aracılık yaptık, onun gerçeğini
hakikatini bozmadık. Onunla çalışmak
bizim için büyük bir onur.
Başarınızın sırrı ne?
5 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız ve
Başbakanımıza referandum kampanyasını
sunarken en önemli başlıklarından
biri şuydu: "İnsanların gönlünü almayan
oyunu alamaz. O yüzden insanlara temas
etmeliyiz." 44 reklam filmi hazırladık, 81
ilde çekimler yaptık. Anayasa maddelerini
tek tek anlattık. Bunun ikna sürecinde
önemli rol oynadığını düşünüyorum.
HAYATI BELGESEL OLACAK
Erol Olçok adını yaşatmak için bir çalışmanız var mı?
Ağabeyim adına bir vakıf kurmayı
çok istiyoruz. Şu anda Erol Olçok ve oğlu
Abdullah Tayyip'in hayatını konu alan
bir belgesel ve kitap çalışması yapıyoruz.
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız
da yer alacak belgeselde. 15 Temmuz'a
kadar yetiştirmeyi planlıyoruz.