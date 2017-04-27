Örgütten kaçan yabancı militanlar Türkiye’ye sığınıyor

İngiliz The Guardian gazetesi, Irak Musul ve Suriye Rakka'da köşeye sıkışan terör örgütü DEAŞ'ın çözülmeye başladığını ve yabancı militanların kaçarak Türkiye sınırında teslim olmaya başladığını özel haberiyle duyurdu. Yabancı teröristlerin kaçışı son haftalardaki toprak kaybıyla birlikte arttı. Bunlardan iki İngiliz ve bir ABD vatandaşı, Kilis'te Türk askerine teslim oldu. Milliyet'ten Musa Kesler'in ulaştığı bilgiye göre, Kıbrıs Rum kökenli Stefan Aristidou ve Paul Kleman beş gün önce Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Amerikalı ve İngiliz olduklarını beyan eden, üzerlerinde herhangi bir pasaport bulunmayan Artistiodu ve Kleman için Türk yetkililer İngiliz ve Amerikan elçiliklerini bilgilendirdi.

KIBRIS'A GİDİP ORTADAN KAYBOLDU

The Guardian'ın haberine göre, İngiliz vatandaşı Stefan Aristidou ve karısı Suriye'de yaklaşık iki yıl kaldı. Londralı Aristidou 2015'te Kıbrıs'a gitti ve izini kaybettirdi. 20'li yaşlarındaki terörist, sınırdaki ilk ifadesinde Rakka ve El Bab'da savaşmadığını, 'hilafet toprakları'nda yaşamak için bulunduğunu savundu.

FLORİDA'DAN RAKKA'YA...

ABD vatandaşı Paul Kleman ise, Florida'da yaşarken altı yıl önce Mısır'a taşındı. Burada ikinci kez evlenen terörist, boşanıp Dubai'ye yerleşti ve burada bir okulun bilgi işlem biriminde çalışmaya başladı. Suriyeli bir kadınla yeniden evlenen Kleman, ardından DEAŞ'a katılmak için iç savaş ülkesine gitti. Kleman'ın ailesi, evlatlarının terör örgütünün gerçek yüzünü gördüğünü ve aldatıldığını söyledi.

Son bir yılda Felluce, El Bab, Tabka gibi önemli kentlerini kaybeden DEAŞ'dan kurtulmayı başaran çok sayıda yabancı militan büyükelçiliklerine ulaşarak Suriye'den ayrılmaya çalışıyor.

2013'ten bu yana yaklaşık 30 bin yabancı teröristin savaşmak üzere Suriye ve Irak'a geldiğini hatırlatan The Guardian, DEAŞ içindeki kaynakların da yabancıların sayısının hızla azaldığını doğruladığını sayfalarına taşıdı. Gizli servislere göre, bazı Batılı teröristler ise, kaçak yollarla yeniden Avrupa'ya dönüp saldırılar düzenlemeyi planlıyor.

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