'ta /PDY operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 27.4.2017 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 12:02
Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik iki ayrı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde farkı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda farklı meslek gruplarına mensup ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan 'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında da Sinop'ta 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
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