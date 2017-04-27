Son dakika: TSK: YPG bölgesinden 11 hudut karakoluna 13 saldırı oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca 27 Nisan 2017 tarihinde muhtelif birliklere taciz atışlarında bulunulduğunu, saldırılara misliyle karşılık verildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca 27 Nisan 2017 tarihinde muhtelif birliklerimize aşağıda belirtilen saldırılar gerçekleştirilmiştir. 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı 2'nci Hudut Alay Komutanlığı bağlı; Halepli Hudut Karakoluna saat 09.00 sularında makinalı tüfek ile 30-40 atım atış yapılmış, Gökhan Hudut Karakoluna saat 09.00 sularında Zagros silahı ile bir atım hafif silahlar ile 40 atım atış yapılmış, Ufuk Hudut Karakolu bölgesinde bulunan ZMA aracına saat 11.00 sularında Zagros silahı ile beş atım atış yapılmış, Erol Çavuş Hudut Karakoluna saat 11.00 sularında Zagros silahı ile atış yapılmıştır. Mardin ili Kızıltepe bölgesinde bulunan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu nöbet mevziine saat 10.00 sularında hafif silah ile 5 atım atış yapılmıştır. Urfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan ya da roket olduğu değerlendirilen mühimmatla saldırıda bulunulmuştur. Saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış, tedavi maksadıyla süratle hastaneye sevk edilmiştir" denildi.



Gerçekleştirilen taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında derhal misli ile mukabelede bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Sincar ve Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK unsurlarına yönelik olarak yapılan hava harekâtı sonrasında; Afrin bölgesinde 7 farklı Hudut Karakoluna 9 kez, Mardin/Kızıltepe bölgesinde 3 farklı Hudut Karakoluna 3 kez, Şanlıurfa/Akçakale'de 1 Hudut Karakoluna 1 kez olmak üzere, toplam 11 hudut karakoluna 13 kez silahlı saldırıda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, terör örgütlerinin saldırılarına karşılık olarak meşru müdafaa kapsamında yapılan misli ile mukabele atışlarının, Türkiye'nin saldırgan hareketleri olarak gösterilmeye çalışıldığı ve uluslararası kamuoyu yanlış yönlendirilmeye gayret edildiği ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki kararlı tutumu aynen devam edeceği bildirildi.

Terörle mücadele operasyonları



TSK tarafından, Tunceli'nin Hozat ve Pülümür ilçelerinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli'nin Hozat ve Pülümür ilçelerinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 51'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığınca Tunceli'nin Hozat ilçesinde yürütülen Şehit P. Er Nazmi Yıldızlı Operasyonu'nda bugün 10 silahlı terörist ile Pülümür ilçesinde eylem hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.