Son işgal askeri tabuttan çıktı

Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'nde bir inşaat sahasında yapılan kazıda Rus komutana ait olduğu düşünülen mezar bulundu. Mezarın, Rusların 1878'de Ardahan'ı işgali sonrasına ait olduğu tahmin ediliyor. Mezarda tarihi eser olup olmadığının yapılan çalışmalar sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. İnşaat alanındaki kazıda bulunan, 1877-78 Rus işgali döneminde hayatını kaybettiği düşünülen ve üniformasıyla gömülen Rus subayın büyük bölümü çürümeyen cesedi Kars Müzesi'nde muhafaza altına alındı. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, mezarın muhtemelen 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan sonra Kars ve Ardahan'ın Ruslar tarafından işgalinde görev yapan bir askere ait olduğunu belirterek "Tabuttaki kişi Ardahan'da bir Rus garnizonunda görev yapan Rus yüzbaşı. Çünkü üniformasında 3 yıldız ve 20 rakamı var. Muhtemelen rakam bu subayın sicil numarası olabilir. Tabut, içindeki cesetle savcının talimatıyla Kars'a nakledilmiş ve Kars Müzesi'ndeki emanet deposuna alınarak yerine konulmuştur" dedi.