Tahliye oyunu bu kez Kilis’te

FETÖ'nün bir davasında daha tahliye skandalı yaşandığı anlaşıldı. Olay şöyle gelişti: FETÖ'nün Kilis
yapılanmasına ilişkin 35 sanıklı dava açıldı. Davada örgütün Kilis'teki işadamı yapılanması olan Kilis İşadamları Derneği (KİADER) Başkanı Mehmet Vakıf Şarkbay'ın da bulunduğu şüpheliler yargılanıyordu. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı.
TAHLİYEDEN BİR GÜN SONRA RET
2 Şubat 2017 günü gerçekleştirilen duruşmada en önemli olduğu belirtilen 5 sanığın tahliye talepleri reddedildi. Dava da 8 Mayıs'a ertelendi. Mahkemenin ret kararı sanık avukatlarınca üst mahkeme olan Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme de talepleri incelemeye aldı. Fakat bu sırada sıradışı bir gelişme yaşandı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi dosya Gaziantep'teyken 5 sanığın "tutuklulukta geçirdikleri süre" ve "tutuklamanın tedbir olması" gerekçeleriyle 2 Mart günü tahliyesine karar verdi. Gaziantep 7. Ağır Ceza ise 3 Mart 2017 günü yani Kilis Ağır Ceza'nın kararından bir gün sonra bir ay önce kendisine ulaşan dosyayı inceleyerek tahliye taleplerinin reddedilmesine karar verdi. Fakat bu ret kararı hükümsüz kaldı. Çünkü Kilis Ağır Ceza Mahkemesi 5 sanığın bir gün önce tahliye olmasını sağlayıp serbest bırakılmalarına neden olmuştu. Tahliye edilen isimlerin Kilis'in FETÖ'cü yapılanmasında en önemli isimler olduğu belirtildi.