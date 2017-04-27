YSK Başkanı Sadi Güven referandum sonuçlarını açıkladı

"Yurt dışında 57 ülke ve 127 temsilcilikte, yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden şu ana kadar sandıkların sonuç bilgileri, tutanaklar, yurt dışı dahil SEÇSİS aracılığı ile seçime katılan ve talepte bulunan partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir. Partilerin bilişim uzmanları SEÇSİS'e davet edilerek seçim sonuçlarını takip etmeleri sağlanmıştır."

"Evet oyu verenler yüzde 51,41', 'Hayır' oyu verenlerin sayısı ise yüzde 48,59 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının değişikliklerinin halk oylamasına sunulması hakkındaki kanun hükümleri uyarınca, 16 Nisan'da yapılan referandumda geçerli oyların yarısından çoğunun 'Evet' olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edildiği kurulumuzca onaylanmıştır."