İşte kararının gerekçesi

Giriş Tarihi: 27.4.2017 19:31 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 19:38
İşte mühürsüz pusula kararının gerekçesi

, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, ''Tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı'' denildi.
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İşte mühürsüz pusula kararının gerekçesi
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