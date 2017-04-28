‘Afrika ülkeleri FETÖ okullarını kapatıyor’

Başbakan Binali Yıldırım, hızlı hareket eden bazı Afrika ülkelerinin FETÖ uzantılı okulları birer birer kapattığına dikkat çekerek, diğer ülkelere ise "Gereken tedbirleri almakta gecikirseniz, siz de aynı tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz" uyarısında bulundu. Yıldırım dün Antalya
'da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Toplantısı ve İş Forumu'nun açılışına katıldı. Aynı zamanda Afrika Birliği Başkanı olan Gine Devlet Başkanı Alfa Conde ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed'in de katıldığı açılışta konuşan Yıldırım, şunları kaydetti: "Afrika ülkeleri Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik bu alçak kalkışmanın girişimin karşısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, seçilmiş hükümetinin ve cumhurbaşkanının yanında yer aldı. Hızlı davranan ülkeler oldu. Alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları birer birer kapatıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. FETÖ 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir terör örgütü. Emperyal örgütlerle işbirliği halinde olduğu sır değil. Ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz siz de aynı tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz. İlişkilerimizi zehirleyen hiçbir unsur aramızda kalmasın istiyoruz."