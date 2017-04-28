Büyükçekmece'nin ciğerlerini satan başkan o soru sorulunca yayını terketti!

CHP'li İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, sahildeki 30 dönümlük araziye rezidans, otel ve iş merkezi yaptırmaya hazırlanıyor. Yıllardır devam eden süreçte sona gelindi. Belediye ihaleyi yaptı, şimdi sonbaharda kazma vurulmaya hazırlanılıyor.

İhaleyi Katar, Suudi Arabistan ve Yemen'li ortaklarıyla alan Demir İnşaat, Belediye'ye de yakın bir firma. Tartışma hem bu firma üzerinden sürüyor hem de arazinin halkın kullanımına açılması yerine inşaat alanına çevirilmesi üzerine. CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün ise bir bardak suda fırtına koparıldığı kanaatinde.

"AYNEN BÖYLE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Akgün, Oğhan'ın "Satmasanız olmuyor mu" sorusuna "Satmasam olmuyordu" şeklinde cevap verdi ve devam etti: "Ben belediye başkanıyım halkın önüne çıktığım zaman onlara projelerimi anlatırım, onların arkasında dururum, halk da bana oy verir. Bu haberleri yapan 3 kişinin değil, Büyükçekmece halkının isteğine göre biz hizmetlerimizi yaptık bugüne kadar ve bundan sonra da aynen böyle yapmaya devam edeceğiz. Halk bunun yapılmasını istemeseydi, bizi bugüne kadar desteklemezdi. Amaç bağcıyı dövmekse benim sizinle ve hiçbir basınla işim olmaz."

DEĞERLİ BİR YER OLMASA OTEL YAPAR MIYIM?

"Burası değerli bir yer olmasa ben buraya otel, motel yapar mıyım? Mesire yeri değerli yer olmaz, değerli yer otel yeri olur, ticaret yeri olur. Mesire yeri ticaret alanı yapılamayacak yerler olur. Büyükçekmece'den Çatalca'ya kadar mesire yeri çok oraya gitsinler."

NEDEN HALKA SORMUYORSUNUZ?

CHP'li Belediye Başkanı "Halk istiyor" diyorsunuz, neden halka sormuyorsunuz" sorusu üzerine "Ben halkıma sordum, 5 defa bana sandıkta, 'yürü, arkanızdayız' dediler. Bundan başka daha halka sorulur mu? Benim cevaplarım bundan ibarettir, dedikoduyla işim yok, güle güle" dedi ve yayını terketti.