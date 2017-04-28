Cezaevi personeline yönelik FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Bolvadin Kapalı ve Emirdağ Açık Ceza İnfaz kurumlarında görevli 36 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edildi. Operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığı, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Farklı illerde ikamet eden 11 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.