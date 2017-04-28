Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

İHA

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Giriş Tarihi: 28.4.2017 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

, IKBY Başkanı 'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti.

, IKBY Başkanı 'yi kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
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