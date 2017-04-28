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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi için istenen cezalar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi için istenen cezalar belli oldu
Giriş Tarihi: 28.4.2017
17:15
Güncelleme Tarihi: 28.4.2017
17:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında savcı mütaalasını açıkladı. Savcı 3'ü firari 47 sanıklı suikast timi için 6'şar kez müebbet hapis istedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi için istenen cezalar belli oldu
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