Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi için istenen cezalar belli oldu

Giriş Tarihi: 28.4.2017 17:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi için istenen cezalar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında savcı mütaalasını açıkladı. Savcı 3'ü firari 47 sanıklı suikast timi için 6'şar kez müebbet hapis istedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi için istenen cezalar belli oldu
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